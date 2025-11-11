ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة نانسي عجرم في حلقتي الخميس والجمعة من برنامجها المذاع على قناة "ON".

وخلال اللقاء تتحدث نانسي عجرم كما لم تتحدث من قبل، وحكت عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في تنمية موهبتها والعمل عليها وخروجها للنور.

وتألقت نانسي عجرم، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الأسود و نسقت معه جيب باللون الذهبي القصير .

واختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.