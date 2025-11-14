فرنسا تحسم تأهلها لمونديال 2026 بالفوز على أوكرانيا برباعية نظيفة

حسم منتخب فرنسا تأهله لنهائيات كأس العالم 2026، بعد اكتساح ضيفه منتخب أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.



أحرز رباعية منتخب الديوك الفرنسية، كيليان مبابي "هدفين" ومايكل أوليسي وهوجو إيكيتيكي، في الدقائق ٥٥ و٧٥ و٨٣ و٨٨.



الفوز رفع رصيد منتخب فرنسا إلى ١٣ نقطة في صدارة المجموعة الرابعة لتصفيات المونديال، ليؤكد تأهله لنسخة كأس العالم القادمة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وحسم المنتخب الفرنسي بذلك تأهله لكأس العالم للمرة ال-١٧ في تاريخه، حيث سبق التتويج بلقب المونديال مرتين من قبل عامي ١٩٩٨ و ٢٠١٨.