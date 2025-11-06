ديشامب يعلن قائمة فرنسا لتصفيات المونديال .. غياب ديمبيلي وتشواميني للإصابة

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة "الديوك" لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان، المقررتين يومي 13 و16 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عدة غيابات بارزة، أبرزها عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان، وأوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، الذي يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية بالساق اليسرى.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه، مايك مينيان، بريس سامبا.

خط الدفاع: لوكاس دين، مالو جوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جول كوندي، ويليام ساليبا، دايو أوباميكانو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، نجولو كانتي، مانو كونيه، مايكل أوليسي، زائير إيمري.

خط الهجوم: ماجنيس أكليوش، برادلي باركولا، رايان شرقي، هوجو إكيتيكي، راندال كولو مواني، جان-فيليب ماتيتا، كيليان مبابي، كريستوفر نكونكو.

ويأمل المنتخب الفرنسي في حسم تأهله المبكر إلى مونديال 2026، وسط طموحات كبيرة لمواصلة الأداء القوي الذي يقدمه الفريق تحت قيادة ديشامب.