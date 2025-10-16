الدردير يعلق على نجاح مباراة المغرب بهزيمة فرنسا

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب الدردير :" هل نجاح المغرب بيكشف فشل وفساد باقي كرة شمال أفريقيا، إم ان كواليتي اللاعب المغربي لا يقارن ".

حقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا بالفوز على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في المباراة النهائية.

وفاز المنتخب المغربي على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد فوز صعب على كولومبيا بهدف دون رد.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين

وتقام مباراة المغرب والأرجنتين، الإثنين المقبل، في تمام الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.