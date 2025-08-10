قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، قائمة اللاعبين لمباراتي المغرب الوديتين، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي.

خط الدفاع: أحمد عابدين، محمد عوض، عبد الله بوستينجي، معتز محمد، مؤمن شريف، معاذ عطية، مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاكا، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد شرف، ياسين عاطف، علي إيهاب، عمر خضر.

خط الهجوم: أدهم كريم، أيمن أمير.

وتأتي هذه المواجهات، في إطار استعدادات المنتخب لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل البطولات الرسمية.