رغم زيادة الوقود.. الصناعات الغذائية يزف بشرى بشأن الأسعار

أجاب المهندس أشرف الجزائرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على سؤال بشأن مدى تأثر الأسعار في الأسواق بتحريك أسعار الوقود والسولار في مصر.

لن تحدث أي زيادة في أسعار الصناعات الغذائية:

وقال المهندس أشرف الجزائرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن لن يحدث أي زيادة في أسعار الصناعات الغذائية بعد تحريك أسعار الوقود في مصر.

أرباح المصانع ستمنع زيادة الأسعار:

وأضاف المهندس أشرف الجزائرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: “لا أتوقع أي تأثير على أسعار المصانع وخاصة بعد الأرباح الكبيرة للمصانع في البورصة، وليس في صالح أي مصنع رفع الأسعار اليوم، وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين كل الشركات وبالتالي الجميع في حالة منافسة”.