توك شو

بسمة وهبة: الألماس لم يعد نادرا.. والصين غيرت قواعد اللعبة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
عادل نصار

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الألماس فقد كثيرًا من قيمته، مشيرة إلى أن الوضع لم يعد كما كان في السابق، حيث لم يعد الألماس نادرًا ولا غاليًا كما اعتاد الناس أن يعرفوه. 


وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور: "أريد أن أفرح الشباب اليوم، فعروستك لن تتعبك، ولا يوجد لا قيراط ولا خمسة، ومن كانت تطلب قيراطًا، سيأتيها عشرة!".

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن الألماس الذي كان يتكوّن طبيعيًا في الجبال على مدى سنوات طويلة، أصبح اليوم يُنتج بطرق مختلفة تمامًا.

وأشارت، إلى أن الصين دخلت بقوة إلى هذا المجال، وتمكنت من تصنيع الألماس في وقت قصير، خلافًا للمدة الطويلة التي يستغرقها تكوّن الألماس الطبيعي في الطبيعة. 

وأضافت وهبة، أن "الصين عندما تقرر أن تغيّر قواعد اللعبة، تفعلها بقوة. خلال الأسبوعين الماضيين فقط، قامت الصين بإنتاج 20 مليون قطعة من الألماس، ما أغرق السوق العالمي حرفيًا". 

وتابعت: "هل تتخيلون معنى 20 مليون قطعة ألماس؟ يعني 20 مليون خطوبة، 20 مليون شبكة، 20 مليون هدية، ليس بالضرورة أن تكون للزواج فقط".

الألماس المخلق ليس مزيفا.. وسيصبح في متناول الجميع

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ارتفاع أسعار الألماس في الفترة الماضية كان نتيجة طبيعية لندرة المعروض وزيادة الطلب. 
وأوضحت أن السبب الرئيسي في الغلاء هو نقص كميات الألماس المتوفرة في الأسواق، إذ لا يتم استخراجه بكميات كافية من الجبال، وهو ما أدى إلى فجوة بين حجم المعروض والطلب المتزايد، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل فلكي. 

وأشارت إلى أن "أي منتج في العالم، عندما يقل عرضه ويزيد الطلب عليه، ترتفع أسعاره"، مضيفة أن هذا ما حدث بالفعل في سوق الألماس.

وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أنّ دخول الصين إلى سوق الألماس غيّر المعادلة بالكامل، موضحة أن بكين قامت بإنتاج نوع جديد من الألماس يُعرف باسم "الألماس المخلق"، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ بعد أن كانت غير متاحة للكثيرين. 

وأوضحت: "الصين خلال فترة قصيرة أغرقت السوق بـ20 مليون قطعة من الألماس، وهذا ساهم في تراجع الأسعار بشكل كبير".

وختمت وهبة حديثها بالتأكيد على أن الألماس المخلق ليس مزيفًا كما يعتقد البعض، بل يتم إنتاجه من كربون نقي بنسبة 99.9%، ويُصنع باستخدام درجات حرارة وضغط عالٍ جدًا، وفق تقنيات دقيقة تحاكي تكوين الألماس الطبيعي: "الأمر أشبه بعملية طهي معقدة، ولكنها ناجحة، والنتيجة أن الألماس سيصبح في متناول الجميع، وسترتدي كل فتاة ما كانت تحلم به سابقًا، دون أن تتحمل أعباء مالية كبيرة"، مشيرة إلى أن الألماس المخلق "أصبح بمثابة أوكازيون".
 

