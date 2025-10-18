غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا

كشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس دورها في فيلم «فيها إيه يعني» بمشاركة ماجد الكدواني وكوكبة من الممثلين الآخرين.

وقالت خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد : “ مبسوطة قوي إنّي شاركت في الفيلم الجميل ده مع ماجد الكدواني، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وكل الناس اللي شاركت في العمل، والمخرج الجميل الحساس عمر رشدي”

وتحدثت غادة بعاطفة كبيرة عن زميلها ماجد الكدواني، قائلة: "مين ما يحبش ماجد الكدواني؟ والله العظيم ده أجمل بني آدم شُفته في حياتي، فنان حقيقي وعميق وحساس، بيحب شغله جدًا، ومتفاهم وطيب وقلبه أبيض."

كواليس «فيها إيه يعني»

كشف الفنان ماجد الكدواني عن كواليس عمله الجديد «فيها إيه يعني»، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم حالة مختلفة تجمع الرومانسية والعاطفة والإنسانية.

وقال الكدواني خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد إن فريق العمل وجد فرصة لتقديم قصة عاطفية وإنسانية لم تُقدم منذ فترة، معربًا عن أمله أن تصل هذه المشاعر إلى قلوب الجمهور.

وأشاد الكدواني بالنجمة غادة ووصفها بأنها «ممثلة رائعة وإنسانة عظيمة، قلبها طيب جدًا، وحساسة بطريقة تجعل كل من يعمل معها يقدّم أفضل ما عنده».

وأضاف الكدواني أن شخصية الجد ستكون محورية في العمل، مؤكّدًا أن الدور يجمع بين الجد، الأب، الصديق، والحبيب في آن واحد، مما يمنحه عمقًا مختلفًا ومشاعر متنوعة.

ووصف ماجد الكدواني شخصية «صلاح» بأنها قريبة من الجمهور لأنها تعكس حياة الناس العادية، وهو ما يراهن عليه أن يلقى صدى لدى المشاهدين.

