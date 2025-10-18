الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح

أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الزوج الذي طلق زوجته ولم يعطي لها حقوقها، قد يمنع من تجديد البطاقة الشخصية، وقد تمنع عنه المرافق العامة، وقد يمنع من تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة يحق لها حبس زوجها في حالة عدم تسديد أجر النفقة، وأجر الرضاعة، والقانون من عام 2000 يكون لصالح المرأة وليس الرجل.

وأوضح أن الفترة الأخيرة هناك تراجع كبير في نسب الزواج، موضحًا أن هناك 13.5 مليون سيدة بلغت من العمر أكثر من 34 عامًا لم تتزوج، وهناك 6.5 ملايين مطلق ومطلقة، منهم 65 % سيدات، وهناك 5 ملايين أرمل منهم 85 % سيدات.