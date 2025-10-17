اللي عنده مشكلة أسرية عليه الاتصال بالأزهر لحلها.. فيديو

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن الأزهر الشريف دوره موجود في حل جميع المشكلات، موضحًا أن الأزهر هو أكبر مؤسسة دينية بالعالم، ويعمل دائمًا على حل المشكلات الأسرية بين الزوج والزوجة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأزهر من سنوات قام بعمل لجان مصالحات، في جميع المحافظات، وتصل إلى القرى، والبيوت.

ولفت إلى أن الأزهر لم يكتفي بلجان المصالحات، لكن قام بتشكيل لجان الفتوى، للرد على جميع الاستفسارات، وتم عمل المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على جميع الأسئلة.

وأشار إلى أن العاملين في الأزهر مدربين، وأن أي مشكلة بين الزوج والزوجة يتدخل الأزهر الشريف، لحلها من أجل المجتمع.

