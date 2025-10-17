قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللي عنده مشكلة أسرية عليه الاتصال بالأزهر لحلها.. فيديو

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن الأزهر الشريف دوره موجود في حل جميع المشكلات، موضحًا أن الأزهر هو أكبر مؤسسة دينية بالعالم، ويعمل دائمًا على حل المشكلات الأسرية بين الزوج والزوجة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأزهر من سنوات قام بعمل لجان مصالحات، في جميع المحافظات، وتصل إلى القرى، والبيوت.

ولفت إلى أن الأزهر لم يكتفي بلجان المصالحات، لكن قام بتشكيل لجان الفتوى، للرد على جميع الاستفسارات، وتم عمل المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على جميع الأسئلة.

وأشار إلى أن العاملين في الأزهر مدربين، وأن أي مشكلة بين الزوج والزوجة يتدخل الأزهر الشريف، لحلها من أجل المجتمع.
 

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

