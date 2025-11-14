وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التواصل الإعلامي الجيد والتوضيح المفيد ضرورة عبر كل أدوات التواصل والإمكانيات لتحقيق نتائج استثمارية أكبر.

وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن العنصر البشري نركز عليه بشكل كبير هذا العام في وزارة المالية، بمضاعفة مخصصات للتدريب والتعيين ونظم إثابة أكبر.

وأشار إلى أننا نحاول تجنب وجود أعباء القطاع الصناعي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، منوها أننا نتبع منهج بطرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش في مجتمع الأعمال للاستفادة من الأفكار الجديدة قبل التنفيذ.

وأوضح أنه سيتم طرح حزمة التسهيلات الضريبية الشهر القادم للحوار بشأنها ثم نعتمدها بعد هذا النقاش.