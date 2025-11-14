مزايا ضريبية.. المالية: نركز على دعم القطاع الخاص لزيادة استثماراته في الاقتصاد وجذب المستثمرين

أكد علاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تعمل على زيادة موارد وإيرادات الدولة المصرية والعمل على ترشيد النفقات وتوجيها للقطاعات التي تحتاج إلى دعم .

وقال علاء عبد الرحمن في تصريحات على قناة " إكسترا نيوز"، :" نركز على مساندة ودعم القطاع الخاص لزيادة استثماراته في الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ".



وتابع علاء عبد الرحمن :" نقدم مزايا ضريبية للقطاع الخاص وبالتالي هناك إعادة للثقة بين وزارة المالية ومجتمع الاعمال ".

وأكمل علاء عبد الرحمن :" هناك استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة وقطاع السياحة ".

ولفت علاء عبد الرحمن:" التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري يعتمد على نجاح الاقتصاد في التصدي للصدمات الخارجية ".