تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بهيئة الرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر.

تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.


وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي تضمن وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.


تدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.


يضم مجلس إدارة صندوق "حالاً – أزيموت" تنوعاً يضم مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية حيث يشمل كلاً من: منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة، ومن المستقلين كلاً من: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي.
 

يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.
 

كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.
 

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية وثائق صناديق الاستثمار العقاري التكنولوجيا المالية السوق المصري الاستثمار العقاري

