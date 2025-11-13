قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
اقتصاد

الرقابة المالية: 47.4 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 7 أشهر

نشاط التمويل الاستهلاكي - صورة أرشيفية
علياء فوزى

زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 61.6 % خلال الـ 7  أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى يوليو 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 47,419 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بـ 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 61.6%. 

وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 7 أشهر من العام 2025 بنسبة 175.9%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025، إلى 5.8 مليون عميل مقابل 2.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

السيارات والمركبات في المقدمة

استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025، بنسبة 17.4 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.1%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.9%، وتليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.2%،

 وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5.3 %،  ثم الأثاث وتجهيزات المنازل والتشطيبات المنزلية، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

جيلي باندينو 2010
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل
بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
