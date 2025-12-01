قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إيقاف 8 فنادق عائمة في الأقصر لعدم استيفاء الصلاحية الفنية والتراخيص

إيقاف 8 فنادق عائمة في الأقصر لعدم استيفاء الصلاحية الفنية وانتهاء التراخيص بالاقصر
إيقاف 8 فنادق عائمة في الأقصر لعدم استيفاء الصلاحية الفنية وانتهاء التراخيص بالاقصر
شمس يونس

شاركت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الاقصر بقيادة المهندس محمد رضوان حسن، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة في حملة تفتيش واسعة على الفنادق العائمة بهدف متابعة الصلاحية الفنية للعائمات السياحية والتأكد من التزامها بمعايير السلامة والأمان.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، بالمتابعة المستمرة والفحص الدوري للفنادق العائمة للتأكد من امتثالها لمعايير السلامة والأمان والتشغيل، وذلك في إطار السعي الدائم لضمان أعلى مستويات الأمان لضيوف محافظة الأقصر والحفاظ على سمعتها كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

ترأس أعمال اللجنة الهيئة العامة للنقل النهري، وضمت في عضويتها ممثلين عن كل من الإدارة العامة للحماية المدنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وجهاز شؤون البيئة، وشرطة السياحة والآثار، وإدارة التجهيزات الفندقية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وقد أسفرت الحملة التفتيشية التي شملت المرور على عدد 57 عائمة سياحية عن إيقاف 8 عائمات عن العمل ، وذلك لعدم استيفائها شروط الصلاحية الفنية وانتهاء التراخيص اللازمة، مع التشديد على ضرورة تلافي ومعالجة الملاحظات الفنية التي تم رصدها على بعض العائمات الأخرى.

