شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

كشف جديد يعيد مقبرة بادي آمون للواجهة.. جبانة العساسيف بالأقصر تبوح بأسرارها

شمس يونس

تابع اليوم الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام أثار الاقصر والدكتور بهاء عبد الجابر اعمال البعثة الفرنسية داخل مقبرة بادي امون اوبت بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربي بالاقصر حيث تتقدم الاعمال بشكل متواصل داخل واحدة من اضخم واكثر مقابر العساسيف تميزا.

وتعد مقبرة بادي امون اوبت المعروفة عالميا بالرمز TT33 من اكبر المقابر المنحوتة في قلب الجبل الغربي وتمتد دهاليزها وقاعاتها على ثلاثة مستويات بمساحة تقارب ثلاثمائة وعشرين متر مربع مما جعلها من اعقد المقابر في طيبة القديمة.

ومنذ القرن التاسع عشر لم يتم استكشاف سوى الصالة الاولى فقط التي استخدمت قديما كمخزن للاثار بينما ظلت باقي اجزاء المقبرة لغزا حقيقيا ومع تواصل اعمال البعثة الفرنسية تتكشف طبقات جديدة من تاريخ المقبرة ويظهر مزيد من تفاصيل شخصية صاحبها بادي امون اوبت كاتب النصوص الجنائزية وكبير كهنة المرتلين في عصر الملك بسماتيك الاول من الاسرة السادسة والعشرين وصاحب مجموعة من اهم النصوص الدينية والادبية المنقوشة على جدران المقبرة.

كما ظهرت ملامح شخصية بادي امون اوبت من خلال التماثيل المكتشفة حيث يظهر احد التماثيل وهو جالس متربعا ويحمل لفافة بردي كشاهد على دوره ككاتب للنصوص المقدسة بينما يجسد تمثال اخر صاحب المقبرة على كرسي مكعب في وضع رسمي يعبر عن الوقار والحكمة مع نقوش هيروغليفية تؤكد مكانته بين كهنة مصر القديمة.

وتأتي هذه المتابعة في اطار حرص وزارة السياحة والاثار على دعم اعمال البعثات الأجنبية وتشجيع جهود البحث العلمي واعمال الترميم بهدف كشف مزيد من اسرار جبانة العساسيف وإظهار عظمة التراث المصري القديم امام العالم.

الاقصر ٱثار الاقصر اخبار الاقصر

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

بالصور

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

بمقادير بسيطة.. طريقة تحضير كيك الزبادى

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

