مدير مديرية العمل بالأقصر يتابع سير أعمال البرامج التدريبية والتزام المنشآت بتنفيذ قانون العمل

قام محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر بمتابعة البرنامج التدريبي "رياده الأعمال “ و”التسويق الإلكتروني".



وأوضح محمود باسل ان المديرية لن تدخر جهدا فى إتاحة فرص تدريب عملى لتمكين الشباب من اكتساب الخبرات الميدانية وتأهيلهم لشغل المهن المطلوبة محلياً ودولياً، مشيرا إلى أن جميع البرامج التدريبية تقدم بالمجان ، ودعا الشباب سرعة التسجيل فى البرامج التدريبية المتاحة بإدارة التدريب بمديرية العمل مما يسهم فى تنمية قدراتهم وثقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل .

وفي إطار حرص مديرية العمل على دعم منظومة العمل اللائق وتطبيق القانون، قام مدير مديرية العمل بالأقصر ومفتشى التفتيش العمالى بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت المختلفة بالأقصر.

وأشار مدير مديرية العمل بالأقصر أن هذه الحملات تستهدف حماية حقوق العمال وضمان إلتزام أصحاب الأعمال بتنفيذ أحكام القانون والإلتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل وخلق بيئة عمل آمنه ومستقرة ومحفزة على الإستثمار والإنتاج.