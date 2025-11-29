إسنا تحتضن مهرجان ليالى مراكز الشباب بيوم شامل للأنشطة والخدمات المجانية جنوب الأقصر

شهدت محافظة الأقصر فعاليات مهرجان مراكز ليالى الشباب لليوم الواحد وذلك بمركز السلام للتنمية الشبابية باسنا والذي قدم مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية الى جانب قافلة طبية مجانية شملت تخصصات الرمد والعظام والباطنة وذلك وسط حضور مميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات المحلية تحت إشراف ادارة الشباب والرياضة باسنا

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور سيد حزين نائب وزير الشباب والرياضة ومدير الادارة المركزية للهيئات الشبابية والدكتورة شيماء محمد مدير عام الانشطة بالوزارة وجيهان عبده نائبة عن مدير المديرية ومديرة ادارة تنمية الشباب بالمديرية إضافة الى حضور الدكتور احمد عبد الوهاب مدير إدارة الشباب و أبوبكر عبد الخالق مدير المركز كما شارك في الفعالية حازم راغب نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنائب عباس حزين عضو مجلس الشورى و وائل زكريا أمين حزب الجبهة بالأقصر و علاء راجح أمين حزب حماة وطن بالأقصر

وقال النائب عباس حزين عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس ادارة مركز السلام للتنمية الشبابية إن مهرجان اليوم الواحد يعبر عن الدور الحقيقي لمراكز الشباب في خدمة المجتمع من خلال الجمع بين الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والصحية في يوم واحد مشيرا إلى أن الهدف هو أن يشعر الشباب والأسر أن مراكز الشباب هي بيتهم الداعم الأول.

وأضاف عباس حزين أن القافلة الطبية التي تضمنها المهرجان أسهمت في تقديم خدمة مجانية لعدد كبير من المواطنين خصوصا في القرى والمراكز التي تحتاج دائما الى دعم صحي مباشر مؤكدا ان هذه الفعاليات تعزز التواصل بين المجتمع ومراكز الشباب

كما أكد حازم راغب نائب رئيس المدينة ان مشاركة الوحدة المحلية في فعاليات مهرجان مراكز الشباب تأتي دعما لدور المراكز في خدمة المجتمع مشيرا الى ان مثل هذه المبادرات تعزز التنمية الحقيقية داخل القرى والمراكز وتوفر خدمات مباشرة للمواطنين

ومن جانبه اوضح الدكتور احمد عبد الوهاب البتيتي مدير ادارة الشباب والرياضة بايسنا ان المهرجان يمثل نموذجا متكاملا للتعاون بين الادارات الشبابية والجهات الرسمية مؤكدا ان استمرار هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة سيضمن وصول الخدمات والانشطة الى اوسع شريحة من المواطنين وخاصة فئة الشباب

كما اشار الدكتور احمد عبد الوهاب الى ان مشاركة مسؤولي المدينة والاحزاب السياسية تعكس الاهتمام الحقيقي بدعم الانشطة الشبابية وتنشيط دور مراكز الشباب بما يتناسب مع احتياجات المجتمع في ألأقصر

وظهر خلال الفعاليات التفاعل الكبير من الشباب والأطفال والأسر الذين شاركوا في الأنشطة المختلفة على مدار اليوم