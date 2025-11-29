قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 29-11-2025
بعد غياب 5 سنوات .. يوسف الشريف يبدأ تصوير مشاهد مسلسله "فن الحرب"
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارة داخل ترعة جنوب الأقصر

مكان الحادث انقلاب سيارة باسنا
مكان الحادث انقلاب سيارة باسنا
شمس يونس

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين اخرين اثر انقلاب سيارة محملة بالاخشاب داخل ترعة الرمادى الواقعة بين قريتي المساوية والعضايمة بمركز إسنا جنوب الأقصر. 

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة داخل ترعة الرمادي.  

على الفور انتقلت الاحهزة الامنية وسيارات الاسعاف لمحل الحادث وتم تنفيذ عمليات بحث مكثفة داخل المياه حتى جرى العثور على جثمان المتوفي “محمد عبدالرحيم ” الذي كان مفقودا اسفل السيارة وتم انتشاله ونقله الى مشرحة المستشفى.

كما اسفر الحادث عن إصابة شخصين هما “عمر عبدالعال  'و”رمضان عبدالرحيم " وتم نقل المصابين الى مستشفى طيبة التخصصي، تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار في منتصف تعاملات مساء اليوم 29-11-2025

جمارك العين السخنة

جمارك العين السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة

أدوية

شعبة صيدليات الجيزة تشارك في المهرجان التاسع للإبداع بالأوبرا

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء
الذكاء
الذكاء

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

