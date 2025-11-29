بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارة داخل ترعة جنوب الأقصر

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين اخرين اثر انقلاب سيارة محملة بالاخشاب داخل ترعة الرمادى الواقعة بين قريتي المساوية والعضايمة بمركز إسنا جنوب الأقصر.

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة داخل ترعة الرمادي.

على الفور انتقلت الاحهزة الامنية وسيارات الاسعاف لمحل الحادث وتم تنفيذ عمليات بحث مكثفة داخل المياه حتى جرى العثور على جثمان المتوفي “محمد عبدالرحيم ” الذي كان مفقودا اسفل السيارة وتم انتشاله ونقله الى مشرحة المستشفى.

كما اسفر الحادث عن إصابة شخصين هما “عمر عبدالعال 'و”رمضان عبدالرحيم " وتم نقل المصابين الى مستشفى طيبة التخصصي، تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.