احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إيداع 15 طفلا في دار ملاحظة بعد ضبطهم في أوضاع استجداء بشوارع الأقصر

قرار عاجل من نيابة الطفل بالاقصر بايداع 15 طفلا في دار ملاحظة بعد ضبطهم في اوضاع استجداء بشوارع المدينة
قرار عاجل من نيابة الطفل بالاقصر بايداع 15 طفلا في دار ملاحظة بعد ضبطهم في اوضاع استجداء بشوارع المدينة
شمس يونس

أصدرت نيابة الطفل بمحافظة الاقصر قرارا عاجلا يقضي بايداع خمسة عشر طفلا في احدى دور الملاحظة بمحافظة اسوان بعد ضبطهم في اوضاع تسول داخل شوارع وميادين مختلفة وهو القرار الذي جاء عقب دراسة ميدانية شاملة اعدتها الوحدة العامة لحماية الطفل حول المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الاطفال في بيئة الشارع .

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الوحدة العامة لحماية الطفل برئاسة نجوى ابراهيم بلاغات تفيد بوجود عدد من الاطفال في اماكن متفرقة يمارسون الاستجداء للمارة ويقضون ساعات طويلة دون رعاية اسرية وهو ما استدعى تحركا فوريا من فرق الوحدة العامة والوحدة الفرعية بمدينة الاقصر.

وانتقل الاخصائيون الاجتماعيون الى مواقع البلاغات وتم التعامل مع الاطفال وتقديم دعم نفسي أولي لهم تمهيدا لفحص أوضاعهم.

وعقب جمع البيانات الميدانية واعداد تقارير مفصلة لكل حالة تم رفع الملفات الى نيابة الطفل التي درست الوقائع واطلعت على توصيات الاخصائيين لتصدر قرارا بحماية الاطفال بشكل فوري من خلال ايداعهم في دار ملاحظة تضمن تقديم رعاية كاملة لهم وتوفير بيئة امنة بعيدا عن الاستغلال والمخاطر المتكررة في الشوارع.

ومن جانبها أكدت نجوى إبراهيم أن الوحدة ستواصل متابعة الاطفال خلال فترة الايداع وبعد عودتهم الى اسرهم لضمان دمجهم في التعليم مرة اخرى وتقديم برنامج دعم نفسي ومجتمعي يمنع تكرار ما حدث ويضمن استقرارا كاملا لكل حالة.

الاقصر محافظ الاقصر حماية الطفل

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

اللواء محمد شرف

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية… والجيش يظفر بالمركزين الأول والثاني

عمر مرموش

مانشستر سيتي يواجه ليدز الليلة وسط غياب محتمل لعمر مرموش

كاراتيه

تأهل 4 لاعبين جدد بمنتخب الكاراتيه لربع نهائي بطولة العالم

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

