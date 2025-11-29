إيداع 15 طفلا في دار ملاحظة بعد ضبطهم في أوضاع استجداء بشوارع الأقصر

أصدرت نيابة الطفل بمحافظة الاقصر قرارا عاجلا يقضي بايداع خمسة عشر طفلا في احدى دور الملاحظة بمحافظة اسوان بعد ضبطهم في اوضاع تسول داخل شوارع وميادين مختلفة وهو القرار الذي جاء عقب دراسة ميدانية شاملة اعدتها الوحدة العامة لحماية الطفل حول المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الاطفال في بيئة الشارع .

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الوحدة العامة لحماية الطفل برئاسة نجوى ابراهيم بلاغات تفيد بوجود عدد من الاطفال في اماكن متفرقة يمارسون الاستجداء للمارة ويقضون ساعات طويلة دون رعاية اسرية وهو ما استدعى تحركا فوريا من فرق الوحدة العامة والوحدة الفرعية بمدينة الاقصر.

وانتقل الاخصائيون الاجتماعيون الى مواقع البلاغات وتم التعامل مع الاطفال وتقديم دعم نفسي أولي لهم تمهيدا لفحص أوضاعهم.

وعقب جمع البيانات الميدانية واعداد تقارير مفصلة لكل حالة تم رفع الملفات الى نيابة الطفل التي درست الوقائع واطلعت على توصيات الاخصائيين لتصدر قرارا بحماية الاطفال بشكل فوري من خلال ايداعهم في دار ملاحظة تضمن تقديم رعاية كاملة لهم وتوفير بيئة امنة بعيدا عن الاستغلال والمخاطر المتكررة في الشوارع.

ومن جانبها أكدت نجوى إبراهيم أن الوحدة ستواصل متابعة الاطفال خلال فترة الايداع وبعد عودتهم الى اسرهم لضمان دمجهم في التعليم مرة اخرى وتقديم برنامج دعم نفسي ومجتمعي يمنع تكرار ما حدث ويضمن استقرارا كاملا لكل حالة.