قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ دورة تدريبية للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية بالأقصر

دورة تدريبية للجمعيات بالأقصر
دورة تدريبية للجمعيات بالأقصر
شمس يونس

 انطلقت في محافظة الأقصر فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الموجهة للجمعيات التعاونية الإنتاجية النسائية.

حضر فعاليات الدورة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، يتقدمهم محمد محمود جمعه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبستاني عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة التنمية، ومحمد عبدالله عبد الظاهر مدير إدارة التعاونيات، وصفاء أحمد مصطفى مدير إدارة التدريب، ومحمود رمضان قاسم ناىب المدير العام للرقابة والمتابعة بالاتحاد التعاونى و الانتاجى المركزة، وطارق محمد باهي   رئيس قسم الإشراف والتوجيه على الجمعيات بالاتحاد، وعلى ابراهيم قناوى مدير إدارة الحوكمة و ذلك تأكيداً على الدعم الكامل للعمل التعاوني بالمحافظة.

تهدف الدورة التدريبية إلى رفع الوعي القانوني والإداري لدى القائمين على هذه الجمعيات، حيث تناولت شرحاً مفصلاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المنظم للتعاون الإنتاجي، وتم تسليط الضوء على الحقوق والواجبات وكيفية تفعيل بنود القانون لخدمة الأهداف التنموية للجمعيات.
كما ركز البرنامج التدريبي بشكل أساسي على "محور التعريف بالأمور الإدارية والمالية"، وتلقى المشاركون تدريباً عملياً على كيفية إعداد الدفاتر والوثائق المالية وضبط النواحي الإدارية، بما يضمن الشفافية والحوكمة ويؤهل الجمعيات لزيادة قدرتها التمويلية والتسويقية.

ويأتي هذا التدريب تأكيداً على خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في محافظة الأقصر التي تتميز بوجود جمعيات نسائية إنتاجية رائدة. وتهدف الدورة إلى تحويل هذه الجمعيات إلى مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في السوق، مما يوفر فرص عمل مستدامة للسيدات في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  محمد محمود جمعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعاونيات، لافتا إلى أن تأهيل الكوادر النسائية إدارياً وقانونياً هو حجر الزاوية لضمان استمرار ونجاح هذه المشروعات.

الاقصر اخبار الاقصر تضامن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الأهلي

أحداث شغب توقف مباراة الأهلي والجيش الملكي …هل سيعاد اللقاء ؟

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

بالصور

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد