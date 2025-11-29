بيطري الأقصر يضبط 80 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات أستهدفت عدداً من المطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والدواجن المجمدة بمختلف أنحاء مدينة الأقصر.

جاءت لجنة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإشراف مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر الدكتور طارق لطفي وبالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، وذلك في إطار الخطة الدورية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط 80 كيلو جرام لحوم بلدية عبارة عن قطع لحوم جاهزة للبيع في احدى محلات الجزارة بالأقصر، وجميعها متغيرة الخواص الطبيعية ولها رائحة كريهة وتحمل أختام مزورة عبارة عن بطش حمراء للإيهام أنها مذبوحة داخل المجازر ولكنها مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للأستهلاك الأدمي .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحرير محضر للعرض على النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، مع تحفظ الأجهزة المختصة على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ اللحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري تكثف جهودها اليومية من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالاشتراطات الصحية والبيطرية، لافتًا إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين.

من جانبه، وجّه محافظ الأقصر بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الإجراءات على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يتلاعب في تداول المنتجات الغذائية.