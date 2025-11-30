العثور على جثة شاب أعلى سطح مخزن بالأقصر

شهدت منطقة الكلاحين بمدينة الأقصر العثور على شاب في نهاية العقد الثالث مقـ.ـتولا بطعنات متعددة فوق سطح مخزن بلاستيك يعمل خفيرا عليه في ظروف غامض.

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الامن يفيد بالعثور على جثة المدعو “ح د” البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما بمنطقة الكلاحين بالقرب من نجع الخطباء بدائرة بندر الأقصر.



وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع البلاغ حيث تبين وجود جثمان الشاب فوق سطح المخزن في وضع يشير إلى تعرضه لهجوم أسفر عن إصابته بعدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وكشفت المعاينة الأولية أن أسرة الشاب بدأت البحث عنه بعد ملاحظتهم عدم عودته إلى المنزل في موعده المعتاد عند السادسة صباحا، كما أن هاتفه ظل مغلقا طوال الليل الأمر الذي أثار قلقهم ودفعهم للتحرك إلى المخزن الذي يعمل به ليعثروا على جثمانه فوق السطح.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر لمعرفة ملابسات الحادث.