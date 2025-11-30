تسليم سماعات طبية لذوى الهمم في الأقصر

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر جمعية الأورمان فى تسليم 7 سماعات طبية لدعم زوى الهمم بمراكز محافظة الأقصر.



وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، حرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم ذوى الهمم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم أوجه الرعاية والحماية الإجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.



وأكد أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، مشيرا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الأقصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



وأضاف أن جمعية الأورمان تحت اشراف مديريات التضامن الإجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد (16,240) جهاز تعويضي وعدد (7774) سماعه طبية .



الجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.