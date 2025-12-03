قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
قرار عاجل من الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. ومدبولي: التصنيع المحلي أولوية
محافظات

جامعة الأقصر تدعم الأنشطة الخضراء.. وطلابها يناقشون أفضل الممارسات البيئية

ندوة بكلية علوم جامعة الأقصر حول إعادة تدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة
ندوة بكلية علوم جامعة الأقصر حول إعادة تدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة
شمس يونس

نظّمت كلية العلوم بجامعة الأقصر بالتنسيق مع المكتب الأخضر ندوة توعوية حول إعادة تدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، وبإشراف  الدكتور محمد عباس عميد الكلية، و الدكتورة رقية العماري وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

قدم الندوة الدكتور أحمد إسماعيل مدرس بقسم الكيمياء، والذي استعرض خلال حديثه أهمية نشر ثقافة إعادة التدوير داخل المجتمع الجامعي، وطرق تطبيقها بأساليب بسيطة سواء داخل الجامعة أو في المنازل، بما يسهم في خفض معدلات التلوث وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من طلاب وطالبات الكلية، الذين تفاعلوا مع الموضوع وطرحوا العديد من الأسئلة حول أفضل الممارسات البيئية، في إطار دعم الجامعة لتبنّي أنشطة طلابية خضراء تعزز الوعي البيئي وتدعم جهود التحول نحو الاستدامة.

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزة

دونالد ترامب

ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

منع شامل لطالبي الهجرة من 19 دولة… ترامب يلغي غرين كارد ويُوقف التجنيس

أمريكا تقفل أبوابها.. ترامب يوقف الهجرة في وجه 19 دولة ويطلق مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

