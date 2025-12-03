جامعة الأقصر تدعم الأنشطة الخضراء.. وطلابها يناقشون أفضل الممارسات البيئية

نظّمت كلية العلوم بجامعة الأقصر بالتنسيق مع المكتب الأخضر ندوة توعوية حول إعادة تدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عباس عميد الكلية، و الدكتورة رقية العماري وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

قدم الندوة الدكتور أحمد إسماعيل مدرس بقسم الكيمياء، والذي استعرض خلال حديثه أهمية نشر ثقافة إعادة التدوير داخل المجتمع الجامعي، وطرق تطبيقها بأساليب بسيطة سواء داخل الجامعة أو في المنازل، بما يسهم في خفض معدلات التلوث وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من طلاب وطالبات الكلية، الذين تفاعلوا مع الموضوع وطرحوا العديد من الأسئلة حول أفضل الممارسات البيئية، في إطار دعم الجامعة لتبنّي أنشطة طلابية خضراء تعزز الوعي البيئي وتدعم جهود التحول نحو الاستدامة.