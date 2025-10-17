غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعي الأخت سيليست شارل

أصدر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيانًا، نعى فيه غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انتقال الأخت سيليست شارل، من راهبات القلب المقدس، التي انتقلت إلى المجد السمائي على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالمحبة والتفاني والعطاء في الخدمة.

وجاء في بيان النعي:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت سيليست شارل، من راهبات القلب المقدس، التي انتقلت إلى المجد السمائي، على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة، كما نصلي إلى الله القدير، أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السمائي، ويمنح جميع أعضاء الرهبنة، والعائلة الصبر والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثالها. المسيح قام حقًا قام".