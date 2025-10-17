قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إقبال كبير من البيطريين على جناح النقابة بـ أجرينا الشرق الأوسط 2025

نقيب البيطريين مجدي حسن صحبة عدد من أعضاء النقابة
نقيب البيطريين مجدي حسن صحبة عدد من أعضاء النقابة
الديب أبوعلي

شهد جناح النقابة العامة للأطباء البيطريين إقبالا كبيرا من الأطباء البيطريين خلال ثاني أيام فعاليات معرض "أجرينا الشرق الأوسط 2025" (Agrena Middle East)، المعرض الدولي لإدارة وإنتاج الدواجن والحيوانات والأسماك.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن مشاركة النقابة في المعرض تأتي في إطار حرصها على دعم الأطباء البيطريين وتشجيعهم على متابعة أحدث المستجدات العلمية والمهنية في قطاعات الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن معرض "أجرينا" يمثل فرصة مهمة للتواصل بين العاملين في المجال ومتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح النقيب العام أن جناح النقابة العامة يقدم خدمات مهنية واستشارية للأطباء البيطريين الزائرين، فضلا عن توفير الدعم اللوجستي اللازم لتيسير مشاركتهم في فعاليات المعرض، مؤكدا أن النقابة تستضيف الأطباء القادمين من مختلف المحافظات وتوفر لهم بيئة مناسبة للتفاعل مع الشركات العارضة والتعرف على أحدث التقنيات.

وأشار الدكتور مجدي حسن إلى أن الإقبال الكبير من الأطباء البيطريين على جناح النقابة يعكس وعيهم المهني وحرصهم على تطوير مهاراتهم العلمية ومواكبة المستجدات في مجالات تخصصهم، مؤكدا أن النقابة تشجع هذا التوجه وتعمل على تعزيزه من خلال برامجها التدريبية والأنشطة العلمية المختلفة.

كما شهد الجناح حوارا وديا بين النقيب العام وعدد من الأطباء البيطريين، تناول أبرز القضايا المهنية والملفات المرتبطة بتطوير القطاع البيطري، إلى جانب مناقشة مستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية، واستمع النقيب إلى ملاحظات ومطالب الأطباء، ووجه بحل بعضها على الفور، مؤكدا التزام النقابة بمواصلة تحسين الخدمات المقدمة لأعضائها ودعمهم في مختلف المجالات المهنية.

