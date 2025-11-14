تقوي المناعة.. أفضل وصفات الليمون للشتاء

هناك وصفات سهلة وسريعة، تقوي المناعة، وتدفئ الجسم، وتساعد في مقاومة البرد والإنفلونزا.



1. مشروب الليمون بالعسل والزنجبيل

مكوّنات:

عصير ليمونة

ملعقة عسل

شريحة زنجبيل طازج

كوب ماء ساخن

طريقة التحضير:

اسكبي الماء الساخن فوق الزنجبيل، واتركيه دقيقة، ثم أضيفي العسل والليمون.

فوائده: يقوّي المناعة ويحارب نزلات البرد.



2. شاي الليمون والنعناع الدافئ

مكوّنات:

– ليمونة مقطعة شرائح

– حفنة نعناع

– ماء مغلي

– عسل للتحلية

الطريقة:

ضعي الليمون والنعناع في الكوب وصبي الماء المغلي، واتركيه 3 دقائق.

فوائده: يفتح النفس ويُهدّئ الحلق.



3. الليمون بالقرنفل

مكوّنات:

– ليمونة

– 3 فصوص قرنفل

– ماء ساخن

– عسل

الطريقة:

اغرزي القرنفل في الليمونة، وضعيها في كوب ماء ساخن، واتركيها دقائق، ثم أضيفي العسل.

فوائده: يعالج الاحتقان ويطرد البكتيريا.



4. شراب الليمون الدافئ بالكركم

مكوّنات:

– نصف ليمونة

– رشة كركم

– عسل

– ماء دافئ

الطريقة:

اخلطي الكركم مع الماء، ثم أضيفي الليمون والعسل.

فوائده: مضاد قوي للالتهابات.



5. خلطة الليمون للعسل والثوم (مقوّي شتوي قوي)

مكوّنات:

– 2 ليمونة

– 5 فصوص ثوم مهروس

– 3 ملاعق عسل

الطريقة:

اخلطي المكوّنات في برطمان، وخذي ملعقة يوميًا.

فوائده: يعزّز المناعة بقوة ويفيد في حالات البرد المتكرر.



6. سحلب بنكهة الليمون

فكرة مختلفة:

حضّري سحلب عادي، وأضيفي بشر ليمونة ورشة فانيليا.

النتيجة: نكهة شتوية منعشة ودافئة.