تقوي المناعة.. أفضل وصفات الليمون للشتاء

هناك وصفات سهلة وسريعة، تقوي المناعة، وتدفئ الجسم، وتساعد في مقاومة البرد والإنفلونزا.
1. مشروب الليمون بالعسل والزنجبيل
مكوّنات:
عصير ليمونة
ملعقة عسل
شريحة زنجبيل طازج
كوب ماء ساخن
طريقة التحضير:
اسكبي الماء الساخن فوق الزنجبيل، واتركيه دقيقة، ثم أضيفي العسل والليمون.
فوائده: يقوّي المناعة ويحارب نزلات البرد.
2. شاي الليمون والنعناع الدافئ
مكوّنات:
– ليمونة مقطعة شرائح
– حفنة نعناع
– ماء مغلي
– عسل للتحلية
الطريقة:
ضعي الليمون والنعناع في الكوب وصبي الماء المغلي، واتركيه 3 دقائق.
فوائده: يفتح النفس ويُهدّئ الحلق.
3. الليمون بالقرنفل
مكوّنات:
– ليمونة
– 3 فصوص قرنفل
– ماء ساخن
– عسل
الطريقة:
اغرزي القرنفل في الليمونة، وضعيها في كوب ماء ساخن، واتركيها دقائق، ثم أضيفي العسل.
فوائده: يعالج الاحتقان ويطرد البكتيريا.
4. شراب الليمون الدافئ بالكركم
مكوّنات:
– نصف ليمونة
– رشة كركم
– عسل
– ماء دافئ
الطريقة:
اخلطي الكركم مع الماء، ثم أضيفي الليمون والعسل.
فوائده: مضاد قوي للالتهابات.
5. خلطة الليمون للعسل والثوم (مقوّي شتوي قوي)
مكوّنات:
– 2 ليمونة
– 5 فصوص ثوم مهروس
– 3 ملاعق عسل
الطريقة:
اخلطي المكوّنات في برطمان، وخذي ملعقة يوميًا.
فوائده: يعزّز المناعة بقوة ويفيد في حالات البرد المتكرر.
6. سحلب بنكهة الليمون
فكرة مختلفة:
حضّري سحلب عادي، وأضيفي بشر ليمونة ورشة فانيليا.
النتيجة: نكهة شتوية منعشة ودافئة.