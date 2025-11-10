بعد زيارته السرية لكامب نو.. ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة

بعث ليونيل ميسي برسالة عاطفية إلى جماهير برشلونة بعد زيارته السرية إلى ملعب كامب نو، حيث أعرب عن اشتياقه لهذا المكان الذي شهد العديد من لحظات المجد في مسيرته.



النجم الأرجنتيني الذي قطع علاقاته المهنية مع النادي في 2021، لم يخفِ أبدًا رغبته في العودة إلى هذه الأرض التي شهدت تألقه لعشرين عامًا، وميسي الذي أصبح في 2023 لاعبًا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد تحديات في باريس سان جيرمان، قرر العودة إلى كاتالونيا أثناء فترة توقف نشاطه في الدوري الأمريكي.. وهذه الزيارة جاءت لتتيح له فرصة مشاهدة التحديثات الكبيرة التي أجريت على الملعب التاريخي الذي عرفه في أفضل أيامه.



وكان ميسي قد ودع برشلونة في 2021 وسط دموع، بعد أن أصبح من الواضح أن الأزمات المالية للنادي قد حالت دون تجديد عقده.. وبعد فترة طويلة مع النادي، انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث استمر في جمع الألقاب، لكنه لم يجد الاستقرار العاطفي الذي كان يطمح إليه، وفي 2023، قرر هو وعائلته الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث انضم إلى إنتر ميامي.



وعلى الرغم من استقراره الآن في ميامي، لا تزال العودة إلى برشلونة على طاولة التكهنات .. ورغم أنه يبدو من غير المحتمل أن يعود ميسي إلى كامب نو كلاعب، إلا أن بعض الأدوار الإدارية أو سفيرًا للنادي قد تفتح له أبواب العودة في المستقبل.



ونشر ميسي صورة عبر حسابه في إنستجرام وهو يتجول في الملعب الذي كان يضيء بأقدامه طوال سنوات، وقال: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بروحي .. مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر بأنني أسعد إنسان في العالم ألف مرة.. آمل أن أتمكن من العودة يومًا ما، وليس فقط لأقول وداعًا كلاعب كما لم أفعل".



ورغم أن ميسي قد أكد مرارًا وتكرارًا أنه سعيد في ميامي، إلا أن تصريحاته الأخيرة تفتح المجال للتساؤل حول إمكانية عودته إلى برشلونة في دور آخر.. جماهير برشلونة تتمنى أن يعود أسطورتها لتكملته فصلًا جديدًا في علاقة طويلة مع النادي.

