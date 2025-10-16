غرفة القاهرة التجارية تُشارك في المعرض الدولي "أجرينا – الشرق الأوسط"

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية مُشاركة الغرفة في المعرض الدولي الخامس والعشرين للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي "أجرينا – الشرق الأوسط"، والذي يُقام خلال الفترة من 16 وحتى 18 أكتوبر الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، من خلال شُعبة الثروة الداجنة بالغرفة.

وقال العشري، في تصريحات صحفية، اليوم/الخميس/، إن هذا المعرض يُعد داعمًا لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين المُنتجين والمُستثمرين والمُورِّدين، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مُشيدًا بدور شُعبة الدواجن بغرفة القاهرة في مُساندة قطاعها والسعي لتطويره والمشاركة في مثل هذا المعرض.

وأوضح، أن غرفة القاهرة تُساند كافة الأنشطة بما يتماشى مع خطة مصر التنموية 2030، ولذلك تأتي مُشاركتها بجناح في هذا المعرض في غاية الأهمية من أجل مُساندة الشركات المشاركة لتنمية هذا القطاع الذي له أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

ومن جانبه .. قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شُعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن هذا المعرض تُشارك به حوالي 90 شركة تُمثل 12 دولة من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الأعلاف، والمعدات، والأدوية البيطرية، والإنتاج الداجني والحيواني والسمكي؛ لبحث سبل التعاون والتطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأضاف السيد، أن المعرض يهدف إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين المُنتجين والمُستثمرين والمُورِّدين، ودعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي

