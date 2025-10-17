نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بمهرجان الجونة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تألقت النجمة نيللي كريم على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.


 وخطفت نيللي كريم الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي، إذ ارتدت فستانًا أسود طويلًا مكشوف الكتف الأيمن، وتركت شعرها منسدلًا بانسيابية على كتفيها، لتكمل إطلالتها الراقية ببساطة لافتة.

حصد الفيلم ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها مخرجته سارة جوهر.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

وقالت المخرجة سارة جوهر تعليقاً على الاختيار: "إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلمي الروائي الأول ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي. أشعر بامتنان عميق للمهرجان على هذا التقدير، وعلى التزامه الدائم بدعم صناع السينما. وبالنيابة عن فريقي الرائع، نحن متحمسون لمشاركة "عيد ميلاد سعيد" مع هذا الجمهور المتميز. شكرًا لمهرجان الجونة!"

ومن جانبها، أشادت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، بالفيلم قائلة:
"يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصري بهذه الأهمية. هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المهرجان التي نختار فيها فيلمًا مصريًا طويلًا  للافتتاح. إن السرد المؤثر للفيلم حول الطبقات الاجتماعية وروابط الإنسانية، من خلال عيون طفلة بريئة، يجعله خيارًا مثاليًا لافتتاح مهرجان الجونة."

