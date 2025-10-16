لازم تبقى 30 .. نيللي كريم: ماعجبتنيش تجربتي في 15 حلقة برمضان

قالت الفنانة نيللي كريم إنها سعيدة بكون فيلم الافتتاح في مهرجان الجونة السينمائي هو "عيد ميلاد سعيد"، مؤكدة أن سعادتها بالفيلم ليست منفصلة عن فخرها بالمخرجة سارة جوهر.

وأضافت، خلال التغطية المباشرة لافتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة، التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"سارة جوهر مخرجة جميلة، وأنا أعرفها من وقت ما كنت بشتغل مع محمد دياب، واشتغلنا معًا في أعمال سابقة، وهي زوجة محمد دياب وأعرفها من زمان."

أهمية الفيلم

وأكملت: "أهمية الفيلم تكمن في أني أعرف المخرجة سارة جوهر منذ سنوات طويلة، وتحديدًا من أيام فيلم (678)، وكانت دائمًا تسألني: متى ستقومين بإخراج فيلم سينمائي؟ حتى قدمت لي سيناريو هذا الفيلم."



وأشارت إلى أن الفيلم إنساني وقصته تهم أي إنسان، وتحديدًا عمالة الأطفال، قائلة: “الفيلم يهم كل الناس، وعاوزة الناس تفهم أن فيلم المهرجان يخصهم، مش قاصر على المهرجان بس، وهو فيلم رقيق جدًا.”

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت اختياراتها أصبحت أكثر جرأة، قالت نيلي كريم:"أيوه، صحيح. عاوزة أعمل الحاجة اللي أحبها، بعمل اللي نفسي أقدمه، مش مضطرة، مش سهل تلاقي كتابة كويسة، فبختار الأفضل الموجود أو بدوّر على فكرة نفسي أقدّمها."

وسألتها الحديدي: ما الذي تغير في السينما والدراما من وقت ما بدأتي وحتى الآن؟لترد نيلي: “بقى فيه شباب كتير مخرجين وممثلين، والناس بقت تواكب الزمن. كان فيه فترة السينما وقفت، لكن دلوقتي السينما والدراما في تقدم مستمر، حتى الإنتاج الدرامي بقى بنفس جودة السينما، والمواضيع كمان اختلفت وبقت متنوعة، وكل سنة الأفلام بتكبر.”

رمضان لازم 30 حلقة

وعن تفضيلها للمسلسلات ذات الثلاثين حلقة في الموسم الرمضاني، علقت قائلة:"رمضان لازم 30 حلقة. عملت السنة اللي فاتت تجربة 15 حلقة وما نجحتش زي التلاتين. رمضان عاوز حكاية من 30 حلقة، زي (سجن النسا) و(ذات) و(اختفاء)، الناس كانت بتتفرج وتتابع."

وفاجأتها الإعلامية لميس الحديدي بسؤال: "هل ممكن نيلي كريم تحب تاني أو تتجوز تاني؟"فأجابت ممازحة: "ما عرفش! ليه السؤال ده في المهرجان؟ علشان لابسة أخضر؟ يارب تبقى سنتنا خضرا ويعم السلام!"

وعن مشروعاتها السينمائية المقبلة، قالت:" عندي افلام أولها (صيف 67) مع المخرج أبو بكر شوقي، وفيلم (جوازة ولا جنازة) اللي هينزل السينما قريب."

وردت على سؤال الحديدي حول مشاركتها في رمضان المقبل قائلة:"مريحة قبل رمضان، لكن عندي مشروع درامي في رمضان من 30 حلقة."