نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت نيللي كريم ، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نيللى كريم بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستاناً بدون حمالات باللون الاسود المشجر في لبني، ليكشف عن جمالها و أناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز نيللي كريم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتألقت الفنانة نيللي كريم في رمضان 2025 في مسلسل اخواتي.