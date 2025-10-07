قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في شوارع باريس

نيللي كريم
نيللي كريم
ريهام قدري

لفتت النجمة نيللي كريم الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال جلسة تصوير جديدة التُقطت في أحد شوارع باريس الراقية، حيث ظهرت بفستان مكشوف الكتفين تميّز بالبساطة والرقي في آنٍ واحد، وأكملت إطلالتها بمعطف أسود فخم أضفى على مظهرها لمسة من الغموض والجاذبية.

واعتمدت نيللي تسريحة شعر منسدلة بتموّجات ناعمة أبرزت ملامحها الطبيعية وأنوثتها اللافتة، فيما جاء مكياجها ناعماً ومتناسقاً مع أجواء الجلسة التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية. وقد أظهرت الصور الملتقطة باللونين الأبيض والأسود جانباً فنياً عميقاً من الإطلالة، يعكس قوة الحضور والثقة بالنفس التي تتمتع بها النجمة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثنين على ذوق نيللي الرفيع وقدرتها الدائمة على المزج بين الجرأة والأناقة بطريقة راقية. كما اعتبر البعض أن هذه الجلسة تُجسّد روح المرأة العصرية التي تجمع بين الأنوثة والقوة في ملامحها وإطلالتها.

يُذكر أن نيللي كريم تحرص دائماً على اختيار إطلالاتها بعناية، سواء في أعمالها الفنية أو في جلسات التصوير الخاصة، حيث تميل إلى الأسلوب الأوروبي الكلاسيكي الممزوج بلمسة شرقية راقية، ما يجعلها واحدة من أكثر النجمات تميزاً في عالم الموضة والفن على حدّ سواء.

