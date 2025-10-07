نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في شوارع باريس

لفتت النجمة نيللي كريم الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال جلسة تصوير جديدة التُقطت في أحد شوارع باريس الراقية، حيث ظهرت بفستان مكشوف الكتفين تميّز بالبساطة والرقي في آنٍ واحد، وأكملت إطلالتها بمعطف أسود فخم أضفى على مظهرها لمسة من الغموض والجاذبية.

واعتمدت نيللي تسريحة شعر منسدلة بتموّجات ناعمة أبرزت ملامحها الطبيعية وأنوثتها اللافتة، فيما جاء مكياجها ناعماً ومتناسقاً مع أجواء الجلسة التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية. وقد أظهرت الصور الملتقطة باللونين الأبيض والأسود جانباً فنياً عميقاً من الإطلالة، يعكس قوة الحضور والثقة بالنفس التي تتمتع بها النجمة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثنين على ذوق نيللي الرفيع وقدرتها الدائمة على المزج بين الجرأة والأناقة بطريقة راقية. كما اعتبر البعض أن هذه الجلسة تُجسّد روح المرأة العصرية التي تجمع بين الأنوثة والقوة في ملامحها وإطلالتها.

يُذكر أن نيللي كريم تحرص دائماً على اختيار إطلالاتها بعناية، سواء في أعمالها الفنية أو في جلسات التصوير الخاصة، حيث تميل إلى الأسلوب الأوروبي الكلاسيكي الممزوج بلمسة شرقية راقية، ما يجعلها واحدة من أكثر النجمات تميزاً في عالم الموضة والفن على حدّ سواء.