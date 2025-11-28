جمال شعبان: متلازمة القلب المكسور سبب وفاة هبة زيادة

توفيت الإعلامية الشابة هبة الزياد، مقدمة برامج قناة الشمس، إثر توقف مفاجئ في القلب أثناء نومها، مخلفة صدمة وحزنًا واسعًا بين زملائها والجمهور.



وأشار الدكتور جمال شعبان طبيب القلب، إلى أن وفاتها المفاجئة تذكرنا بأن السكتة القلبية لا تفرق بين صغير وكبير، وعلينا الانتباه لصحة قلوبنا ومواجهة الضغوط النفسية بوعي.

وتشير المعلومات الطبية الأولية إلى أن سبب الوفاة قد يكون متلازمة "القلب المكسور"، أو اضطرابًا كهربائيًا حادًا في القلب، أو نتيجة جلطة في الشرايين التاجية.



واختتم منشوره: رحم الله هبة الزياد وأسكنها فسيح جناته، والبقاء لله وحده.