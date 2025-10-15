قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
محافظات

محافظ أسيوط يطالب المراكز التكنولوجية بإنهاء ملفات التصالح والتقنين بسرعة ودقة

رئيس مركز ومدينة أسيوط يتابع العمل بالمركز التكنولوجي
رئيس مركز ومدينة أسيوط يتابع العمل بالمركز التكنولوجي
إيهاب عمر

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن، لضمان سرعة ودقة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

منح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع

وأكد محافظ أسيوط أهمية الإسراع في تطبيق التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك ما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، والتي تمنح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع وتقديم طلبات التصالح وفق ضوابط واضحة وميسرة.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة مصطفى إبراهيم، حيث تواصل فرق العمل بالمركز التكنولوجي إنهاء إجراءات منظومة التصالح. واطمأن المحافظ على نسب التنفيذ وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها وتلك الجاري استكمالها، مشددًا على تذليل أي عقبات قد تعرقل سرعة إنهاء الإجراءات.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أنه يتابع سير العمل في هذا الملف الحيوي على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق المصلحة العامة للدولة.

أسيوط المراكز التكنولوجية المراكز والمدن إنهاء ملفات التصالح مخالفات البناء التصالح تقنين الأوضاع

