محافظ أسيوط يطالب المراكز التكنولوجية بإنهاء ملفات التصالح والتقنين بسرعة ودقة

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن، لضمان سرعة ودقة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

منح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع

وأكد محافظ أسيوط أهمية الإسراع في تطبيق التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك ما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، والتي تمنح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع وتقديم طلبات التصالح وفق ضوابط واضحة وميسرة.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة مصطفى إبراهيم، حيث تواصل فرق العمل بالمركز التكنولوجي إنهاء إجراءات منظومة التصالح. واطمأن المحافظ على نسب التنفيذ وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها وتلك الجاري استكمالها، مشددًا على تذليل أي عقبات قد تعرقل سرعة إنهاء الإجراءات.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أنه يتابع سير العمل في هذا الملف الحيوي على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق المصلحة العامة للدولة.