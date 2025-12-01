قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
جبران: الصناعة النظيفة جزء من مستقبل الاقتصاد المصري .. ومستمرون في تحسين بيئة العمل

جانب من افتتاح محطتي الطاقة الشمسية
جانب من افتتاح محطتي الطاقة الشمسية

افتتح محمد جبران وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، محطتين جديدتين للطاقة الشمسية داخل أحد مصانع شركة النسيج والسجاد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، والنائب محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، وممثلين عن إدارة المصنع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي الشركة. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتشجيع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعزيز مسار التحول نحو الطاقة المتجددة وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل في المصانع.

وخلال الزيارة أعرب وزير العمل عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح الصناعي الوطني العريق، مشيرًا إلى أن الشركة تعد أحد أهم نماذج الصناعة المصرية الحديثة والمحرك الأساسي لآلاف فرص العمل والداعم المستمر للاقتصاد الوطني. 

وأكد جبران أن افتتاح المحطتين يعكس رؤية الشركة وقدرتها على مواكبة التوجهات العالمية في مجال الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل بما يعزز توجه الدولة نحو الصناعة النظيفة والمستدامة. وقال الوزير إن هذه المشروعات تمثل إضافة جديدة لمسيرة الصناعة المصرية، وتقدم نموذجًا يحتذى به في تبني حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد والبيئة معًا، مشددًا على أن وزارة العمل مستمرة في تقديم كل سبل الدعم للشركات الوطنية الجادة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدرّبة، وضمان حقوق العمال والارتقاء بمهاراتهم في ظل رؤية الدولة نحو تمكين العنصر البشري ودعم قدراته. واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم كل منشأة وطنية تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موجّهًا التحية لإدارة الشركة والعاملين بها على التزامهم ومعاييرهم المهنية والبيئية، ومشيدًا بجهودهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها.

