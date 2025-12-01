5 مصابين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة البيرة بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "الهلال الأحمر الفلسطيني" بسقوط 5 مصابين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بالضفة الغربية.

من جانبه قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن المناطق الشرقية لقطاع غزة تشهد منذ ساعات الصباح قصفاً إسرائيلياً متواصلاً، فيما دوّت انفجارات ناتجة عن القصف المدفعي في محيط مخيم البريج، تزامناً مع إطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المشهد ذاته يتكرر في الأطراف الشرقية لدير البلح وخان يونس، حيث تُنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات قصف ونسف لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه في مدينة غزة، استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص المسيرات الإسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، بينما تتعرض أحياء الشجاعية والتفاح شمالاً لقصف مدفعي متواصل.

جثامين المحتجزين

وتابع أنه في شمال القطاع، تتواصل عمليات البحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين في منطقة بيت لاهيا، حيث تواكب آليات الجيش الإسرائيلي فرقاً تابعة للصليب الأحمر الدولي خلال عمليات التفتيش الجارية هناك، وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار القتال وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الميداني ويؤثر مباشرة على حركة السكان وقدرتهم على الوصول إلى المناطق الآمنة.