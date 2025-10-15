رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التحية لأبناء الجامعة من الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا اليوم يحمل رسالة إنسانية عميقة تُجسد معاني الإرادة والتحدي والإصرار على النجاح، ويُذكرنا بواجبنا تجاه دعم وتمكين هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

توفير بيئة تعليمية دامجة

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بطلابها من ذوي الإعاقة البصرية، وتعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرصًا متكافئة في التعلم والمشاركة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والتكنولوجية، وتفعيل دور مركز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في الحياة الجامعية.

رمز للكرامة والاستقلال والإيمان بالذات

وأضاف أن العصا البيضاء ليست مجرد أداة للتوجيه والحماية، بل هي رمزٌ للكرامة والاستقلال والإيمان بالذات، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، وترسيخ ثقافة الإنصاف والمساواة في الفرص داخل الجامعة وخارجها، انسجامًا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلًا.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن فخره بأبنائه من المكفوفين وضعاف البصر الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإرادة أقوى من كل التحديات، مؤكدًا أن جامعة أسيوط ستظل دائمًا بيتًا داعمًا لهم، ومصدرًا للفرص والإلهام لكل من يسعى لتحقيق أحلامه رغم الصعاب.