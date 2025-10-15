قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
محافظات

رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التحية لأبناء الجامعة من الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا اليوم يحمل رسالة إنسانية عميقة تُجسد معاني الإرادة والتحدي والإصرار على النجاح، ويُذكرنا بواجبنا تجاه دعم وتمكين هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

توفير بيئة تعليمية دامجة

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بطلابها من ذوي الإعاقة البصرية، وتعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرصًا متكافئة في التعلم والمشاركة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والتكنولوجية، وتفعيل دور مركز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في الحياة الجامعية.

 رمز للكرامة والاستقلال والإيمان بالذات

وأضاف أن العصا البيضاء ليست مجرد أداة للتوجيه والحماية، بل هي رمزٌ للكرامة والاستقلال والإيمان بالذات، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، وترسيخ ثقافة الإنصاف والمساواة في الفرص داخل الجامعة وخارجها، انسجامًا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلًا.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن فخره بأبنائه من المكفوفين وضعاف البصر الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإرادة أقوى من كل التحديات، مؤكدًا أن جامعة أسيوط ستظل دائمًا بيتًا داعمًا لهم، ومصدرًا للفرص والإلهام لكل من يسعى لتحقيق أحلامه رغم الصعاب.

