محافظات

رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة

إيهاب عمر

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار المرشحين لشغل منصب عميد كلية التجارة.

 وذلك لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، في إطار حرص الجامعة على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في اختيار القيادات الأكاديمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

وضمت اللجنة عددًا من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، وعضوية كلٍّ من: الدكتور محمد عبد العظيم طلب، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور إسماعيل صبري مقلد، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة – جامعة أسيوط، والدكتور مجدي عبد القادر، الأستاذ بكلية التجارة – جامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على اختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير الكفاءة والموضوعية، بما يضمن تولي الكفاءات المتميزة للمناصب القيادية داخل الكليات، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار تتم في إطار من الشفافية والنزاهة، ووفقًا للقواعد والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة التزمت بالتقييم الموضوعي خلال عملها، حيث قامت بدراسة السير الذاتية للمرشحين، ومناقشة خططهم المستقبلية لتطوير الكلية، وتقييم رؤاهم لدعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. 

وأضاف أن الجامعة تسعى لاختيار قيادات تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، قادرة على الإبداع وتحقيق التميز المؤسسي والمساهمة في دفع عجلة التطوير بمختلف كليات الجامعة.

واستمعت اللجنة، عقب مراجعة الملفات، إلى عروض ومقترحات المرشحين حول خططهم لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكلية، بما يشمل الجوانب التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية التجارة كلًّا من: الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد محمد، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة نسمة أحمد حشمت عبد المجيد، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة، أستاذ الإحصاء والرياضة والتأمين ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أسيوط عميد كلية التجارة جامعة أسيوط اختيار القيادات الأكاديمية أخبار أسيوط

