حزب الإصلاح والنهضة يطالب بالشفافية الكاملة في الانتخابات ويشارك باجتماع الهيئة الوطنية

أكد حزب الإصلاح والنهضة مشاركته في الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا، حيث مثّل الحزب في الاجتماع النائب محمد إسماعيل، نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، والذي طرح مجموعة من الملاحظات الجوهرية الهادفة لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وخلال الاجتماع، شدّد النائب محمد إسماعيل على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، مع تمكينهم من الحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي، باعتبارها ضمانة أساسية لتطابق النتائج ومنع أي تضارب في الأرقام.

كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة مضاهاة ميزانيات الدعاية الانتخابية المقدمة من المرشحين بما يُنفَّذ فعليًا على أرض الواقع خلال فترات الحملة وأيام التصويت، بهدف منع أي تجاوزات تتعلق باستخدام المال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على منع أي شكل من أشكال الدعاية أو استخدام شعارات المرشحين والأحزاب أمام مقار اللجان الانتخابية، التزامًا بالقانون وتحقيقًا لحيادية العملية الانتخابية.

ووجّه النائب محمد إسماعيل تساؤلًا مباشرًا للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عدم إلغاء انتخابات دائرة المنتزة، رغم ثبوت واقعة «لجنة الفرز المبكر»، أسوةً بالدوائر الـ19 التي شملها قرار الإلغاء، متسائلًا عن أسباب عدم تطبيق المعايير نفسها على تلك الدائرة.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن مشاركته تأتي في إطار حرصه الدائم على دعم عملية انتخابية شفافة ونزيهة، مشددًا على استمرار تعاونه مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأطراف المعنية لضمان احترام إرادة الناخبين وصون المسار الديمقراطي في مصر.