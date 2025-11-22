إشادة بجهود الفريق الطبي في إجراء جراجة دقيقة لطفل" مُصاب بالعظام الزجاجية"ببني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء عملية دقيقة لطفل مُصاب بالعظام الزجاجية ، لاستعادة قدرته على المشي ، ووضع حد لمعاناته من تشوهات مرتجعة متعددة الزوايا وإعوجاج حول مفصلي الركبة

حيث أجرى العملية الجراحية النادرة فريق طبي بقيادة الدكتور محمد سيد الفخراني_استشاري جراحة العظام بالمستشفى والحاصل على دكتوراة جراحة العظام والمفاصل، قصر العيني، وبمشاركة الدكتور هشام عزيز، والدكتور محمد عبد الفتاح (أطباء الزمالة)، والدكتور أحمد حسن، والدكتور أحمد شعبان، وفريق التخدير :الدكتورة ثناء عبد الرحيم – استشاري التخدير والدكتورة مريم أيمن، بجانب جهود فريق التمريض: غادة هليل، ومنة أحمد، وبإشراف رئيسة التمريض صفاء سلامة.

من جهته أشارالدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود تطوير المستشفى، التي تهدف لتوفير خدمات طبية نادرة ودقيقة لمنتفعي التأمين الصحي"بقيادة الدكتور شريف الزناتي مدير المستشفى " مؤكدا أن تلك العملية تتطلب مهارة عالية وتأتي استكمالاً لسلسلة من العمليات الدقيقة التي نفذها أطباء المستشفى مؤخرًا، و ضمن خطة الهيئة لدعم وتطوير الخدمات الصحية بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

فيما أضاف الدكتور محمد سيد الفخراني رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية:أن هذه الجراحة تُعد من العمليات الدقيقة والنادرة، تعتمد على تركيب مسمار تلسكوبي قابل للتمدد مع نمو الطفل دون الحاجة لتغييره،وهو ما يمثل أحد أحدث ما توصّل إليه الطب الحديث في التعامل مع مثل هذه الحالات،مشيرا إلى أن الحالة"الطفل"قد وصل إلى المستشفى بعد إجراء عملية سابقة بإحدى مستشفيات القاهرة لم تُكلَّل بالنجاح، مما أدى إلى حدوث اعوجاج وبروز وانثناء في الأسلاك المعدنية، وهدد الأوعية الدموية الرئيسية للطرف السفلي، حيث تم اتخاذ قرار بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفل وإجراء الجراحة ضمن بروتوكول وبرنامج تطوير قسم جراحة العظام

وفي نفس السياق ، تم تنفيذ برنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور محمد الفخراني ، لتدريب مجموعة من شباب أطباء الزمالة والمقيمين، لتخريج كوادر قادرة على مواصلة هذا النهج وتوفير الخدمة الطبية المتقدمة داخل المحافظة، دون اضطرار الأطفال وذويهم للانتقال إلى مستشفيات جامعة القاهرة التي تتخصص عادة في هذا النوع من الجراحات الدقيقة.