معاون محافظ بني سويف يتفقد القافلة العلاجية المجانية لأمراض العيون بقرية هليه

تفقد الدكتور محمد على جبر معاون محافظ بني سويف القافلة العلاجية المجانية لأمراض العيون التي نظمتها مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية ضمن مبادرة "مصر في عيونا" بالتعاون مع "البنك الأهلي المصري"، ضمن مشروع مكافحة مسببات العمي وضعف الإبصار، والتي أقيمت بمقر مدرسة الشهيد رمضان نادى أحمد الإعدادية المشتركة بقرية هليه – مركز ببا-.

حيث استهدفت القافلة تقديم الكشف الطبي المجاني على المرضى، وصرف العلاج، وتوفير النظارات الطبية اللازمة،وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة في أمراض العيون لمن تستدعي حالتهم ذلك، وذلك ضمن مشروع مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث شهدت القافلة إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية هليه والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور : العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا، ومن مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية : الدكتور خالد فصيح المدير التنفيذي للمؤسسة ، نهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد ، محمد ياسين مدير المشروعات، عمر النحاس منسق المشروعات، ومن البنك الأهلي المصرى دينا أبو طالب رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية ، محمد عوارة - مدير لإدارة التنمية المجتمعية، خلود صادق - نائب مدير التنمية المجتمعية، زياد طارق-مصرفي أول ادارة التنمية المجتمعية، بجانب كل من : وليد كامل نائب رئيس المدينة ، رانيا سمير _وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.