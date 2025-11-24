عميد زراعة بني سويف رئيسًا للجنة الوطنية للكيمياء الحيوية بالتعليم العالي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انتخاب الدكتور عبداللطيف هشام عبداللطيف، عميد كلية الزراعة، رئيسًا للجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والعلوم الوراثية، إحدى أهم اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضح الدكتور طارق أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات العلمية بجامعة بني سويف، ويؤكد قدرة قياداتها الأكاديمية على تمثيل مصر في الهيئات العلمية المتخصصة. وتُعد اللجان الوطنية تجمعات علمية رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، وتتولى تمثيل مصر في الاتحادات والمنظمات الدولية المناظرة، إلى جانب دورها في دعم السياسات العلمية وتعزيز مجالات البحث والابتكار.

ووجّه الدكتور طارق التهنئة للدكتور عبداللطيف هشام، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يعزز حضورها العلمي على المستويين المحلي والدولي، ويدعم جهودها في الارتقاء بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.