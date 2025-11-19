المحطات النووية: التشغيل سيكون بطاقات مصرية 100% مع دعم روسي في بداياته

أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيكون بأيدٍ مصرية خالصة بنسبة 100%، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشهد وجود خبراء روس في إطار الدعم التشغيلي، بينما تتم إدارة التشغيل بالكامل بواسطة الكوادر المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنّ محطة الضبعة تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 4800 ميجاوات. وأكد أنه عند التشغيل الكامل ستولّد المحطة 35 مليار كيلو وات ساعة سنويًا، وهو ما يوفر نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز لو كانت هذه الطاقة ستُنتج بالوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن هذه الكمية يمكن استغلالها في توليد الطاقة أو في الصناعات البتروكيماوية، موضحًا، أن المشروع لا يقتصر على توليد الكهرباء فقط، بل يستهدف توطين الصناعة وزيادة المشاركة المحلية، حيث يشارك في المشروع أكثر من 600 شركة، بينها 25% شركات مصرية، مؤكدًا أن نسبة المشاركة المحلية تسير وفق المخطط.