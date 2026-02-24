250 ألف جنيه.. نجم الزمالك السابق يكشف عن توقيع غرامة سرية على إمام عاشور

كشف طارق السيد عن توقيع غرامة مالية على إمام عاشور غير معلنة بسبب السهر في أحد الأماكن.

وقال السيد، في لايف بثه عبر صفحته: “وليد صلاح الدين، المدير الرياضي للنادي الأهلي، وقع عقوبة جديدة غير معلنة على إمام عاشور 250 ألف جنيه بسبب السهر في إحدى الخيم الرمضانية”.



أهمية اللاعب للفريق

ويعتبر إمام عاشور من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، حيث يلعب دورًا محوريًا في خط الوسط، ويساهم في التحكم في الإيقاع الدفاعي والهجومي للفريق.

ومع ارتفاع قيمته السوقية وظهور عروض من الخارج، ترى الإدارة ضرورة تأمين مستقبله داخل النادي، سواء فنيًا أو ماليًا، للحفاظ على قوة الفريق في الموسم المقبل والمنافسات الكبرى.