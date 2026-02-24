امرأة تهاجم زوجها بآلات حادة في مباراة نابولي..والشرطة الإيطالية تتدخل لإنهاء المشاجرة

شهدت مدينة نابولي الإيطالية حادثة مأساوية وغريبة، بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، بتهمة ممارسة العنف الأسري وإلحاق إصابات بالغة بزوجها إثر مشاجرة اندلعت أثناء متابعة مباراة كرة قدم.

وتفاصيل الواقعة تشير إلى أن الزوج البالغ من العمر 40 عامًا كان يتابع مباراة فريقه "نابولي" ضد "أتالانتا" بانفعال شديد، وعندما ألغى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نابولي بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، انفجر الرجل غضبًا موجّهًا انتقاداته وشتائمه نحو القرار.

ورأت الزوجة أن هذه الإهانات موجهة إليها شخصيًا، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى هجوم عنيف، حيث استخدمت مقصًا في البداية ثم سكاكين المطبخ وطعنت الزوج في جنبه.

وعلى الرغم من إصابته ونزيفه، تمكن الزوج من الاستنجاد بخدمات الطوارئ، فيما واصلت الزوجة رشق الأشياء الحادة تجاهه.

وعند وصول قوات الكارابينيري، تم ضبط المرأة وحجز ثلاثة أسلحة بيضاء إضافية بحوزتها.

ونُقل الزوج إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة، فيما تم إيداع الزوجة قيد الاحتجاز لمواجهة تهم العنف المنزلي والاعتداء المسلح، وسط صدمة السكان من تصاعد الخلافات العائلية إلى هذا المستوى من العنف بسبب سوء فهم بسيط خلال مباراة كرة القدم.