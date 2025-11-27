هند الضاوي: بن جفير مستمر في سياسته الاستفزازية.. ينفذ خطة ممنهجة لتهويد القدس

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يواصل ممارساته الاستفزازية في القدس، مشيرة إلى أن تحركاته الأخيرة تثير استياءً بالغًا لدى العميد أرزاني، قائد شرطة الاحتلال في القدس.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الخلاف بين بن جفير وقائد الشرطة يتصاعد، إذ يتهم الوزيرُ أرزاني بعدم تنفيذ تعليماته، وهو ما يدفعه إلى التفكير في اتخاذ خطوات انتقامية ضده.

وأضافت هند الضاوي، أن الوزير الإسرائيلي بن جفير يعمل وفق خطة ممنهجة لتهويد القدس، ويواصل تحركاته على الأرض وكأنه أقوى من القانون الدولي ومن أي قرارات داخلية إسرائيلية، مؤكدة أن سياساته تحمل طابعًا عدوانيًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "بن جفير هو من الأشخاص المصنّفة إرهابية على مستوى العالم، ولا يختلف أحد على إجرام هذا الرجل، وله دور في التدمير بقطاع غزة، وارتكب حماقة أنه سلّح المستوطنين".