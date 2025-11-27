هند الضاوي: الوضع في السودان خارج السيطرة.. مجاعات وموجات نزوح

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن السودان الجرح النازف في جسد الوطن العربي والأمة، مشددة على أن الجنرال ياسر عطا يتحدث عن شروطه للسلام وهو انسحاب الدعم السريع، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون هناك حلحلة للأزمة السودانية في المرحلة المقبلة.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السودان غنية بالعديد من المعادن المهمة، مؤكدة أن أفريقيا تحولت بأكملها لمحطة مهمة في الصراع النفوذ بين القوى الكبرى كالغرب والمحور الشرق الصاعد على السيطرة والثروات بهذه المنطقة.

وشددت هند الضاوي، على أن قوات الدعم السريع لها تاريخ وهي أنها ميليشيات كانت تستخدم عهد عمر البشير لمواجهة الميليشيات المسلحة، وكان بينها تعاون مع النظام الحاكم وكانت تعمل تحت هيئة الجيش السوداني، موضحًا أن كل قوى دولية كانت تريد أن تحفظ لنفسها مكانة في السودان ليس فقط بسبب الثروات والذهب أو الثروة الحيوانية العملاقة، وهناك من سعى لأن تظل السودان في هذه الحرب لكي يستغل هذه الموارد.

وتابعت: "الوضع في السودان خارج السيطرة، مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني ومناطق أخرى تحت سيطرة الدعم السريع، وهناك مجاعات وموجات من النزوح للشعب السوداني"، موضحة أن أزمة السودان ظلمت بشكل كبير ولم تحظى باهتمام بسبب أولوية العالم ومحاولة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.