ماربورج خارج المشهد الصحي في مصر.. والإنفلونزا الموسمية السبب وراء ارتفاع الأعراض

في ظل تصاعد الحديث عن أمراض موسمية وتداول شائعات حول فيروسات جديدة، أكد الخبراء والمختصون أن فيروس «ماربورج» لا يشكل أي خطر على مصر حاليًا، وأن ما يعانيه المواطنون من أعراض تنفسية لا يتجاوز نزلات البرد والإنفلونزا المعتادة في هذا الوقت من العام.

فيروس ماربورج لا وجود له في مصر

أكد أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني، أن فيروس ماربورج مختلف تمامًا عن نزلات البرد المنتشرة، ولا يُسجّل وجوده داخل مصر.

وأوضح أن هذا الفيروس، في حال ظهوره، يتسبب في أوبئة شديدة ويؤدي إلى وفيات، لكنه لا ينتقل عبر الهواء أو الرذاذ، وإنما عبر الملامسة المباشرة وإفرازات المصاب، مشيرًا إلى أن مناطق انتشاره المعتادة تقع في دول أفريقية، وليس في مصر.

نزلات البرد الحالية ضمن المعدلات الطبيعية

وقال إن الوضع الصحي المتعلق بنزلات البرد والإنفلونزا لا يدعو للقلق، وإن الأعراض المنتشرة مثل الرشح، انسداد الأنف، السيلان، وآلام الجسم تُعد طبيعية، وتستمر عادة من ثلاثة إلى أربعة أيام، بينما قد تطول لدى الأطفال أو أصحاب الأمراض المزمنة، لكن دون أن تصل إلى مراحل خطرة تستدعي القلق.

متى تستدعي الأعراض تدخلًا طبيًا؟

وشدّد على ضرورة التوجه إلى المستشفى إذا ارتفعت حرارة الطفل إلى ما بين 39 و40 درجة ولم تنخفض، مؤكدًا أن معظم الحالات لا تحتاج إلى دخول الرعاية المركزة، إلا إذا ظهرت مضاعفات مثل ضيق التنفس، الكحة المستمرة، أو الاشتباه في الالتهاب الرئوي، وهي حالات تحدث بنسبة قليلة لا تتجاوز 1% من المصابين.

التطعيمات والوقاية خلال فصل الشتاء

ونصح كبار السن بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن فعاليته تبدأ بعد أسبوعين تقريبًا من الحصول عليه، في وقت لا يزال فصل الشتاء في بدايته.

كما شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وغسل اليدين بانتظام، والحفاظ على التباعد، مع تناول الفيتامينات سواء طبيعيًا من الفواكه كالبرتقال أو عبر المكملات الغذائية.